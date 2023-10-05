Компанія Hennessey Performance завершила роботу над неймовірним пікапом Ram 1500 TRX обмеженої серії Lunar Edition: до спеціальних компонентів та ексклюзивного кольору Ceramic Gray додалося ще потужність й 1012 к.с.

Це перший приклад TRX Lunar Edition, над яким працювала Hennessey. Як і всі інші моделі цієї серії, вона має керамічно-сіре покриття з безліччю чорних акцентів по всьому екстер’єру. Тюнер доповнив доступний позашляховик пакетом, що включає унікальні передній і задній бампери, ліфт підвіски, 10-спицеві колеса з 37-дюймовими шинами для бездоріжжя та світлодіодні позашляхові фари. У русі він виглядає як справжній звір.

Кожен Ram 1500 TRX з пакетом Hennessey Mammoth 1000 отримує збільшений 2,65-літровий високопоточний нагнітач, оновлені паливні форсунки та нову систему високого потоку повітря. Ці елементи поєднуються, щоб отримати 1012 к.с. і 1313 Нм крутного моменту від 6,2-літрового V8.

Читайте також У США створили електричний пікап, якому не страшний апокаліпсис

Hennessey каже, що вантажівка може розігнатися до 60 миль/год (96 км/год) всього за 3,2 секунди й проїхати чверть милі за 11,4 секунди на швидкості понад 193 км/год. Нова вихлопна система видає гуркотіння, що звучить навіть зліше, ніж стандартний TRX.

На додаток до спеціальної фарби Ceramic Grey він також оснащений акцентними швами Surf Blue у салоні, а також пакетом інтер’єру з вуглецевого волокна. Інші основні моменти включають панорамний люк з двома склопакетами, напилювану підкладку, кріплення для вантажу та світлодіодний стоп-сигнал.