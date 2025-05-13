Сервисные центры МВД готовятся к новым правилам сдачи экзаменов

Главный сервисный центр МВД начал обучение и переподготовку экзаменаторов, которые допускаются к приему практических экзаменов у кандидатов в водители. Обучение осуществляется с учетом требований нового проекта приказа МВД. Он регламентирует увеличение сроков для повторной пересдачи и расширение использования технических средств контроля.

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"На базе Национальной академии внутренних дел Украины сейчас мы подготовили 50 будущих экзаменаторов, среди них 9 женщин. Они уже успешно принимают экзамены, умеют реагировать в кризисных ситуациях, предоставить подсказку и объяснить, как готовиться к сдаче практического экзамена", – рассказал начальник управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами Главного сервисного центра МВД Павел Ефименко.

Специалист также добавил, что сейчас осуществляется повышение квалификации экзаменаторов, которые уже работают в сервисных центрах МВД. Для них разработана специальная программа, рассчитана на 1 неделю и продолжительностью 40 часов. С начала этого года курс прошли 148 экзаменаторов.

Сервисные центры МВД уже осуществляют усиленный контроль за процессом сдачи экзаменов. Экзаменационные классы для проверки теоретических знаний оборудованы системами перекрестной видеофиксации с записью звука: 4 камеры в разных углах и без "слепых" зон.

"Также контроль ведется за сдачей практических экзаменов. Автомобили сервисных центров МВД оснащены четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне, трекером и фиксацией дорожной обстановки впереди и сзади. Камеры в салоне фиксируют положение рук, ног и лица кандидата в водители, рук, ног и лица экзаменатора", – отметил Павел Ефименко.

Напомним, что МВД подготовило приказ о новой процедуре сдачи практических экзаменов по вождению. Документ значительно расширяет использование технических средств контроля. Но главное изменение: практический экзамен после неудачной попытки можно будет сдавать через больший промежуток времени. После первой неудачной попытки следующий раз можно сдавать экзамен через десять дней. После второй – через двадцать, а после третьей и последующих – через тридцать дней.