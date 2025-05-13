Сервісні центри МВС готуються до нових правил складання іспитів

Головний сервісний центр МВС розпочав навчання та перепідготовку екзаменаторів, які допускаються до приймання практичних іспитів у кандидатів у водії. Навчання здійснюється з урахуванням вимог діючих стандартів та нового проекту наказу МВС. Він регламентує збільшення строків для повторної перездачі та розширення використання технічних засобів контролю.

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"На базі Національної академії внутрішніх справ України наразі ми підготували 50 майбутніх екзаменаторів, серед них 9 жінок. Вони вже успішно приймають іспити, уміють реагувати в кризових ситуаціях, надати підказку та пояснити, як готуватись до складання практичного іспиту", – розповів начальник управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами Головного сервісного центру МВС Павло Єфіменко.

Фахівець також додав, що наразі здійснюється підвищення кваліфікації екзаменаторів, які вже працюють у сервісних центрах МВС. Для них розроблена спеціальна програма, розрахована на 1 тиждень і тривалістю 40 годин. З початку цього року курс пройшли 148 екзаменаторів.

Сервісні центри МВС вже здійснюють посилений контроль за процесом складанням іспитів. Екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань обладнані системами перехресної відеофіксації із записом звуку: 4 камери в різних кутах і без "сліпих" зон.

"Також контроль ведеться за складанням практичних іспитів. Автівки сервісних центрів МВС оснащені чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні, трекером та фіксацією дорожньої обстановки попереду і позаду. Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії, рук, ніг та обличчя екзаменатора", – наголосив Павло Єфіменко.

Нагадаємо, що МВС підготувало наказ щодо нової процедури складання практичних іспитів з водіння. Документ значно розширює використання технічних засобів контролю. Але головна зміна: практичний іспит після невдалої спроби можна буде складати через більший проміжок часу. Після першої невдалої спроби наступний раз можна складати іспит через десять днів. Після другої – через двадцять, а після третьої та наступних – через тридцять днів.