Региональные сервисные центры МВД выдают справки о перерасчете пенсии. Такая услуга доступна только для бывших сотрудников МВД.

С 1 мая Региональные сервисные центры МВД начинают выдавать справки о размере денежного обеспечения для пенсионеров, которые работали в органах Министерства внутренних дел.

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В соответствии с Приказом МВД Украины №199 от 27 марта 2024 года "Об организационно-штатных изменениях в МВД", в Региональных сервисных центрах МВД по всей стране созданы сектора по пенсионным вопросам, которые уже начали свою работу.

Эти структурные подразделения в Региональных сервисных центрах МВД будут принимать заявления и документы для назначения и перерасчета пенсии. Вести учет пенсионеров МВД, формировать и выдавать справки о рассмотрении денежного обеспечения, будут взаимодействовать с архивными учреждениями. Эта услуга доступна для бывших лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, военнослужащих Национальной Гвардии, внутренних войск МВД и членов их семей.

Также Региональные сервисные центры МВД будут оформлять документы для назначения единовременного денежного пособия в случае гибели или смерти, инвалидности, частичной потери трудоспособности, бывшего работника милиции.

Для того, чтобы подать заявление на назначение или перерасчет денежного обеспечения, необходимо обратиться в Региональный сервисный центр МВД по месту жительства. Обращение от бывших сотрудников МВД рассматриваются в течение 10 дней.