Регіональні сервісні центри МВС видають довідки про перерахунок пенсії. Така послуга доступна тільки для колишніх співробітників МВС.

З 1 травня Регіональні сервісні центри МВС починають видавати довідки про розмір грошового забезпечення для пенсіонерів, які працювали в органах Міністерства внутрішніх справ.

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Відповідно до Наказу МВС України №199 від 27 березня 2024 року «Про організаційно-штатні зміни у МВС», у Регіональних сервісних центрах МВС по всій країні створено сектори з пенсійних питань, які вже розпочали свою роботу.

Ці структурні підрозділи у Регіональних сервісних центрах МВС прийматимуть заяви та документи для призначення та перерахунку пенсії. Вестимуть облік пенсіонерів МВС, формуватимуть та видаватимуть довідки про розгляд грошового забезпечення, будуть взаємодіяти з архівними установами. Ця послуга доступна для колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної Гвардії, внутрішніх військ МВС та членів їхніх сімей.

Також Регіональні сервісні центри МВС оформлюватимуть документи для призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або смерті, інвалідності, часткової втрати працездатності, колишнього працівника міліції.

Для того, аби подати заяву на призначення чи перерахунок грошового забезпечення, необхідно звернутись до Регіонального сервісного центру МВС за місцем проживання. Звернення від колишніх співробітників МВС розглядаються впродовж 10 днів.