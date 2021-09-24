Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которой ответственное хранение номерных знаков в Сервисных центрах МВД стоит 9 грн в сутки без учета НДС.
Для тех, кто снял с регистрации свое транспортное средство и хочет сохранить номерные знаки, для того чтобы использовать их при регистрации другого транспортного средства, придется оплачивать хранение своих номеров в Сервисном центре МВД.
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Для получения услуги понадобятся:
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.
После окончания оплаченного срока хранения необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае номерные знаки будут потеряны.