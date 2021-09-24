Сьогодні набуває чинності постанова, за нормами якої відповідальне зберігання номерних знаків у Сервісних центрах МВС коштує 9 грн на добу без урахування ПДВ.

Для тих, хто зняв з реєстрації свій транспортний засіб та хоче зберегти номерні знаки, для того аби використати їх при реєстрації іншого транспортного засобу, доведеться оплачувати зберігання своїх номерів у Сервісному центрі МВС.

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Для отримання послуги знадобляться:

заява;

документи, що посвідчують особу;

реєстраційні документи на транспортний засіб;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Після закінчення оплаченого терміну зберігання необхідно подбати про продовження резерву. В іншому випадку номерні знаки буде втрачено.