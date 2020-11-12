В период пандемии сервисные центры МВД предоставляют некоторые услуги в онлайн-режиме.
Главный сервисный центр МВД определил перечень услуг, которые водители могут получить онлайн в своем электронном кабинете.
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С помощью онлайн-сервиса можно:
- заказать обмен и восстановление водительского удостоверения
- проверить автомобиль по VIN-коду
- оплатить штрафы
- верифицировать данные
- назначить Надлежащего пользователя.
Услуги в онлайн режиме предоставлялись и раньше, но во время карантина такой сервис стал актуальным.