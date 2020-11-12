У період пандемії сервісні центри МВС надають деякі послуги в онлайн-режимі.
Головний сервісний центр МВС через визначив перелік послуг, які водії можуть отримати онлайн в своєму електронному кабінеті.
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За допомогою онлайн-сервісу можна:
- замовити обмін та відновлення посвідчення водія
- перевірити авто за VIN-кодом
- сплатити штрафи
- верифікувати дані
- призначити Належного користувача.
Послуги в онлайн режимі надавались і раніше, але підчас карантинних обмежень такий сервіс став актуальнішим.