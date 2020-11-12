У період пандемії сервісні центри МВС надають деякі послуги в онлайн-режимі.

Головний сервісний центр МВС через визначив перелік послуг, які водії можуть отримати онлайн в своєму електронному кабінеті.

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За допомогою онлайн-сервісу можна:

замовити обмін та відновлення посвідчення водія

перевірити авто за VIN-кодом

сплатити штрафи

верифікувати дані

призначити Належного користувача.

Послуги в онлайн режимі надавались і раніше, але підчас карантинних обмежень такий сервіс став актуальнішим.