В Киеве по адресу ул. Канальная, 7 (заезд с Дарницкого шоссе) начал работу новый автозаправочный комплекс UPG.

На нем доступны все виды топлива, в том числе высокооктановый upg-100. В комплексе также есть Vivo Cafe, где из-под ножа повара готовят бургеры, свежие салаты, супы и вторые блюда.

В честь открытия UPG предлагает клиентам уникальную возможность получить дополнительные бонусы на карту лояльности в течение 15 дней:

• Бензин/ДТ – 1 грн за каждый литр топлива;

• Газ – 0,50 грн за каждый литр топлива.

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Кроме этого, первые 750 клиентов, кто будет заправлять автомобиль любым видом топлива в любом количестве, получат подарки.

Акция действует с 5 по 19 декабря для всех участников бонусной программы UPGgood. Детали по ссылке.

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