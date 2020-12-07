В Киеве по адресу ул. Канальная, 7 (заезд с Дарницкого шоссе) начал работу новый автозаправочный комплекс UPG.
На нем доступны все виды топлива, в том числе высокооктановый upg-100. В комплексе также есть Vivo Cafe, где из-под ножа повара готовят бургеры, свежие салаты, супы и вторые блюда.
В честь открытия UPG предлагает клиентам уникальную возможность получить дополнительные бонусы на карту лояльности в течение 15 дней:
• Бензин/ДТ – 1 грн за каждый литр топлива;
• Газ – 0,50 грн за каждый литр топлива.
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Кроме этого, первые 750 клиентов, кто будет заправлять автомобиль любым видом топлива в любом количестве, получат подарки.
Акция действует с 5 по 19 декабря для всех участников бонусной программы UPGgood. Детали по ссылке.
Справка о компании
- Сеть автозаправочных комплексов UPG представлена на топливном рынке Украины в 16 областях, насчитывает 67 объектов и стремительно развивается дальше. В ближайшее время планируется также запуск АЗК в Черкассах.
- UPG реализует исключительно высококачественное топливо производства Мозырского и Новополоцкого НПЗ, Республика Беларусь. Это одна из немногих украинских сетей, которая имеет одного поставщика топлива, что предотвращает его смешивание в резервуарах.
- Компания реализует топливо европейского стандарта и осуществляет постоянный контроль за соблюдением всех необходимых норм транспортировки и хранения топлива на всех этапах. Все топливо, которое реализуется в этой сети, не содержит присадок и добавок.