В Києві за адресою вул. Канальна, 7 (заїзд з Дарницького шосе) почав роботу новий автозаправний комплекс UPG.

На ньому доступні усі види пального, в тому числі високооктановий upg-100. У комплексі також є Vivo Cafe, де з-під ножа кухарі готують бургери, свіжі салати, супи та другі страви.

На честь відкриття UPG пропонує клієнтам унікальну можливість отримати додаткові бонуси на картку лояльності протягом 15 днiв:

• Бензин / ДП – 1 грн за кожен літр пального;

• Газ – 0,50 грн за кожен літр пального.

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Крім цього, перші 750 клієнтів, хто заправть автомобіль будь-яким видом пального у будь-якій кількості, отримають подарунки.

Акція діє з 5 по 19 грудня для всіх учасників бонусної програми UPGgood. Деталі за посиланням.

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