В Києві за адресою вул. Канальна, 7 (заїзд з Дарницького шосе) почав роботу новий автозаправний комплекс UPG.
На ньому доступні усі види пального, в тому числі високооктановий upg-100. У комплексі також є Vivo Cafe, де з-під ножа кухарі готують бургери, свіжі салати, супи та другі страви.
На честь відкриття UPG пропонує клієнтам унікальну можливість отримати додаткові бонуси на картку лояльності протягом 15 днiв:
• Бензин / ДП – 1 грн за кожен літр пального;
• Газ – 0,50 грн за кожен літр пального.
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Крім цього, перші 750 клієнтів, хто заправть автомобіль будь-яким видом пального у будь-якій кількості, отримають подарунки.
Акція діє з 5 по 19 грудня для всіх учасників бонусної програми UPGgood. Деталі за посиланням.
Довідка про компанію
- Мережа автозаправних комплексів UPG представлена на паливному ринку України у 16 областях, налічує 67 об’єктів і стрімко розвивається далі. В найближчому часі планується також запуск АЗК у Черкасах.
- UPG реалізує виключно високоякісне пальне виробництва Мозирського та Новополоцького НПЗ, Республіка Білорусь. Це одна з небагатьох українських мереж, яка має єдиного постачальника пального, що запобігає його змішуванню в резервуарах.
- Компанія реалізує пальне європейського стандарту та здійснює постійний контроль за дотриманням всіх необхідних норм транспортування та зберігання пального на всіх етапах. Усе пальне, що реалізується у цій мережі, не містить жодних присадок та домішок.