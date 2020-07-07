Соскучились по вкусной конфете к кофе на АЗК UPG? Она вернулась.

Лучшие эксперты Европы разработали новый вкус кофе для сети АЗК UPG. Отныне напиток воплощает сочетание самых трендовых технологий светлой обжарки бразильских зерен и взбивания глянцевой пенки.

По случаю запуска нового кофе с 1 июля по 31 августа с каждым горячим напитком и холодным кофе UPG будет угощать посетителей любимой фирменной конфетой с курагой и грецким орехом в шоколаде, которая прекрасно сочетается с идеальным вкусом нового кофе сети. Чтобы получить конфету, необходимо предоставить карточку лояльности UPGgood на кассе.

Попробовать новый кофе с конфеткой можно на всех АЗК сети UPG.

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