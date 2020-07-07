Скучили за смачною цукеркою до кави на АЗК UPG? Вона повернулася.

Найкращі експерти Європи розробили новий смак кави для мережі АЗК UPG. Відтепер напій втілює поєднання найтрендовіших технологій світлого обсмаження бразильських зерен та збивання глянцевої пінки.

З нагоди запуску нової кави, з 1 липня до 31 серпня, з кожним гарячим напоєм та холодною кавою UPG пригощатиме відвідувачів улюбленою фірмовою цукеркою з курагою та грецьким горіхом в шоколаді, яка чудово поєднується з ідеальним смаком нової кави мережі. Щоб отримати цукерку, необхідно надати картку лояльності UPGgood на касі.

Спробувати нову каву з цукеркою можна на всіх АЗК мережі UPG.

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