Sharp и Foxconn создали гостиную на колесах с огромным телевизором

Разработанная конфигурация электрического микроавтобуса выглядит как гостиная в доме, но в несколько уменьшенном масштабе. Гостиная на колесах имеет в задней части трансформацию салона в домашний кинотеатр, детскую игровую комнату или удаленное рабочее место. Об этом говорится на сайте Sharp.

Пока это лишь концепт минивэна LDK+ с вращающимися сиденьями, многофункциональным интерьером и комфортом с управляемым искусственным интеллектом. Правда, внешний вид не очень впечатляет, поскольку пропорции единой коробки и дизайн кабины напоминают коммерческие фургоны.

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Использованное серебристое покрытие, квадратная форма и закругленные края LDK+ напоминают не столько минивэн, сколько высокотехнологичный бытовой прибор. Эта мысль и впечатление усиливаются заметным логотипом Sharp на передней панели.

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Однако приятной интриги здесь хватает. Привлекут большие раздвижные двери и задние сиденья, которые поворачиваются на 180 градусов, превращая салон в уютную комнату. Разработчики подсказывают, что уюта добавят боковые окна с жидкокристаллическими жалюзями для приватности.

Изображение концептуального минивэна LDK+ в экстерьере и интерьере. Фото: Sharp

Салонная система с поддержкой искусственного интеллекта автоматически регулирует освещение и температуру в соответствии с предпочтениями пассажиров. Задняя стенка микроавтобуса с внутренней стороны багажной двери практически полностью закрыта 65-дюймовым телевизором, что идеально подходит для просмотра фильмов или организации видеозвонков.

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Концепция базируется на "открытой платформе электромобилей", разработанной тайваньской компанией Foxconn. Кстати, она является мажоритарным владельцем Sharp.

Ожидается, что концепт официально представят ровно через неделю на выставке Sharp Tech-Day 24, которая запланирована на 17-18 сентября в Токио. Вот только каких-то сроков по внедрению концепции в производство ни Sharp, ни Foxconn не назвали.