Sharp і Foxconn створили вітальню на колесах з величезним телевізором

Розроблена конфігурація електричного мікроавтобуса виглядає як вітальня в оселі, але в дещо зменшеному масштабі. Та вітальня на колесах має в задній частині трансформацію салону в домашній кінотеатр, дитячу ігрову кімнату або віддалене робоче місце. Про це йдеться на сайті Sharp.

Поки це лише концепт мінівена LDK+ з сидіннями, що обертаються, багатофункціональним інтер’єром та комфортом з керованим штучним інтелектом. Щоправда, зовнішній вигляд не дуже вражає, оскільки пропорції єдиної коробки та дизайн кабіни нагадують комерційні фургони.

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Використане сріблясте покриття, квадратна форма та заокруглені краї LDK+ нагадують не стільки мінівен, скільки високотехнологічний побутовий прилад. Ця думка і враження підсилюються помітним логотипом Sharp на передній панелі.

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Однак приємної інтриги тут вистачає. Приваблять великі розсувні двері та задні сидіння, які повертаються на 180 градусів, перетворюючи салон на затишну кімнату. Розробники підказують, що затишку додадуть бічні вікна з рідкокристалічними жалюзями для приватності.

Зображення концептуального мінівена LDK+ в екстер'єрі та інтер'єрі. Фото: Sharp

Салонна система з підтримкою штучного інтелекту автоматично регулює освітлення та температуру відповідно до вподобань пасажирів. Задня стінка мікроавтобуса з внутрішньої сторони багажних дверей практично повністю закрита 65-дюймовим телевізором, що ідеально підходить для перегляду фільмів або організації відеодзвінків.

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Концепція базується на "відкритій платформі електромобілів", розробленій тайванською компанією Foxconn. До речі, вона є мажоритарним власником Sharp.

Очікується, що концепт офіційно представлять рівно через тиждень на виставці Sharp Tech-Day 24, яка запланована на 17-18 вересня в Токіо. Ось тільки якихось термінів щодо впровадження концепції у виробництво ні Sharp, ні Foxconn не назвали.