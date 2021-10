Тайваньський виробник "Айфонів" визначився з локаціями для будівництва автомобілів.

Голова компанії Foxconn Лю Янг Вей заявив, що новостворена компанія Foxtron буде опосередковано співпрацювати з німецькими автовиробниками.

Минуло небагато часу відтоді, як Foxconn офіційно представив свою новостворену автомобільну компанію та бренд Foxtron, а компанія вже “бомбить” повідомленнями з цікавими інформаційними приводами. Спочатку компанія презентувала електричну платформу і показала зображення трьох концептів. Вже через кілька днів показала фізичні концепти, навіть з деякими технічними подробицями й виробничими планами. Агресивна інформаційна політика компанії продовжується зі свіжим повідомленням про локації для виробництва.

Схема розміщення виробничих підприємств на карті світу дозволяє охопити максимум територій з невеликою кількістю заводів.

Виступаючи перед журналістами на бізнес-форумі в Тайбеї, голова компанії сказав, що через обмеження на розкриття інформації він не може надати подробиць про плани щодо Європи, Індії та Латинської Америки. Однак зазначив, що європейське підприємство є першим на черзі, але де воно буде розміщене, сказати не може.

“Європа буде трохи швидше, це я підтверджу. Але де [буде розміщено завод – прим.], я не можу сказати”, – заявив Лю. Він також додав, що “опосередковано” співпрацюватиме з німецькими автомобільними компаніями, не називаючи бренди.

Слідом за європейським підприємством повинен з’явитись завод в Індії, а наостанок – у Латинській Америці. Найбільш імовірною країною для американського континенту раніше Лю називав Мексику, а на форумі зазначив, що ця країна “дуже можлива”.

Керівник компанії сказав, що Foxtron буде використовувати модель діяльності з максимальною локалізацією усіх процесів, інвестуючи з партнерами у будівництво та управління місцевими фабриками, а потім продаючи місцевим споживачам.

Foxconn, офіційно названий Hon Hai Precision Industry Co Ltd, прагне стати основним гравцем на світовому ринку електромобілів і уклав угоди з американським стартапом Fisker Inc та таїландською енергетичною групою PTT PCL.

У травні Foxconn та виробник автомобілів Stellantis оголосили про план створення спільного підприємства для розробки і постачання автомобільних технологій комунікації.

Цього місяця Foxconn придбала завод в американського стартапу Lordstown Motors для виробництва електромобілів. У серпні компанія купила завод з виробництва чіпів на Тайвані.

Компанія Foxconn відома, завдяки виробництву iPhone для Apple Inc. Тайванський виробник поставив собі за мету постачати компоненти чи технології для 10% електромобілів у світі між 2025 та 2027 роками. З початку 2021 року акції компанії Foxconn (Hon Hai) зросли майже на 17%.