Тайваньский производитель "Айфонов" определился с локациями для строительства автомобилей.

Глава компании Foxconn Лю Янг Вэй заявил, что вновь созданная компания Foxtron будет опосредованно сотрудничать с немецкими автопроизводителями.

Прошло немного времени с тех пор, как Foxconn официально представил свою новую автомобильную компанию и бренд Foxtron, а компания уже “бомбит” сообщениями с интересными информационными поводами. Сначала компания презентовала электрическую платформу и показала изображение трех концептов. Уже через несколько дней показала физические концепты, даже с некоторыми техническими подробностями и производственными планами. Агрессивная информационная политика компании продолжается со свежим сообщением о локациях для производства.

Схема размещения производственных предприятий на карте мира позволяет охватить максимум территорий с небольшим количеством заводов.

Выступая перед журналистами на бизнес-форуме в Тайбэе, глава компании сказал, что из-за ограничений на раскрытие информации, он не может предоставить подробностей о планах в отношении Европы, Индии и Латинской Америки. Однако отметил, что европейское предприятие является первым на очереди, но где оно будет размещено, сказать не может.

“Европа будет немного быстрее, это я подтвержу. Но где [будет размещен завод – прим.], я не могу сказать”, – заявил Лю. Он также добавил, что “косвенно” будет сотрудничать с немецкими автомобильными компаниями, не называя бренды.

Вслед за европейским предприятием должен появиться завод в Индии, а напоследок – в Латинской Америке. Наиболее вероятной страной для американского континента ранее Лю называл Мексику, а на форуме отметил, что эта страна “очень возможно”.

Руководитель компании сказал, что Foxtron будет использовать модель деятельности с максимальной локализацией всех процессов, инвестируя с партнерами в строительство и управление местными фабриками, а затем продавая местным потребителям.

Foxconn, официально названный Hon Hai Precision Industry Co Ltd, стремится стать основным игроком на мировом рынке электромобилей и заключил сделки с американским стартапом Fisker Inc и таиландской энергетической группой PTT PCL.

В мае Foxconn и производитель автомобилей Stellantis объявили о плане создания совместного предприятия для разработки и поставки автомобильных технологий коммуникации.

В этом месяце Foxconn приобрела завод у американского стартапа Lordstown Motors для производства электромобилей. В августе компания купила завод по производству чипов на Тайване.

Компания Foxconn известна, благодаря производству iPhone для Apple Inc. Тайваньский производитель обозначил своей целью поставлять компоненты или технологии для 10% электромобилей в мире между 2025 и 2027 годами. С начала 2021 года акции компании Foxconn (Hon Hai) выросли почти на 17%.