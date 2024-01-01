Sharp объединится с производителем iPhone чтобы выпускать автомобили

Уже представлен электромобиль с очаровательной квадратной формой. Перевозчик людей начал свою жизнь как кроссовер Foxconn Model C, а затем превратился в минивэн. Компания Sharp максимально использовала эту массивную крышу, установив солнечные батареи для питания аккумулятора или питания дома.

Читайте также: Sharp и Foxconn создали гостиную на колесах с огромным телевизором

Интерьер достаточно большой, чтобы разместить массивный 65-дюймовый экран и задние сиденья, которые вращаются. В Sharp говорят, что LDK+ использует искусственный интеллект, который собирает информацию с бытовой техники, чтобы регулировать переменный ток и яркость экрана. Этот массивный дисплей, установлен сзади, предназначен не только для игры, его можно использовать как мобильный офис.

Технические характеристики пока что остаются окутанными тайной. Однако мы знаем, что концепт 2021 года превратился в серийную модель, которая уже продается на Тайване под названием Foxtron Model C. Если вам неизвестно название, Foxtron является совместным предприятием между материнской компанией Luxgen Yulon и Foxconn.

Дорожный внедорожник имеет 231 лошадиную силу и 500 км запаса хода, хотя и в слишком оптимистичном цикле (NEDC). Длина электромобиля составляет 4694 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1625 мм, а колесная база – 2921 мм. Тем не менее, электрический минивэн Sharp имеет другие пропорции. Что касается веса, Foxtron Model C весит примерно 1950 кг.

Журналисты Automotive News поговорили с представителем Sharp об амбициях компании войти в автомобильную сферу. Кадзума Найто, менеджер по разработке программного обеспечения в отделе Sharp Next Innovation, сказал, что цель - начать продажи автомобилей к 2030 году. Он признал, что этот срок пока является "свободной целью".

Поскольку Foxconn владеет 66% контрольным пакетом акций Sharp, неудивительно, что они снова будут сотрудничать, чтобы вывести электромобили на рынок до конца десятилетия. На первом этапе Sharp хочет продавать электромобили дома в Японии, изготовленные Foxconn внутри страны или в другом месте, возможно, в Китае.

Sharp не будет единственным технологическим гигантом из Страны восходящего солнца, который войдет в автомобильный бизнес за последние годы. Sony объединилась с Honda, чтобы запустить совместное автомобильное предприятие под названием Sony Honda Mobility, чтобы вывести на рынок электрический седан Afeela в 2025 году. Внедорожник должен появиться в 2027 году, а более дешевая компактная модель дебютирует не раньше 2028 года.

Если говорить о технологических компаниях, которые производят автомобили, то Apple Car, о которой давно ходили слухи, была отменена еще в феврале.