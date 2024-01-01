Sharp об’єднається з виробником iPhone, щоб випускати автомобілі

Вже представлено електромобіль із чарівною квадратною формою. Перевізник людей почав своє життя як кросовер Foxconn Model C, а потім перетворився на мінівен. Компанія Sharp максимально використала цей масивний дах, встановивши сонячні батареї для живлення акумулятора або живлення будинку.

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Інтер’єр достатньо великий, щоб розмістити масивний 65-дюймовий екран і задні сидіння, які обертаються. У Sharp кажуть, що LDK+ використовує штучний інтелект, який збирає інформацію з побутової техніки, щоб регулювати змінний струм і яскравість екрана. Цей масивний дисплей, встановлений ззаду, призначений не лише для гри, його можна використовувати як мобільний офіс.

Технічні характеристики поки що залишаються оповитими таємницею. Однак ми знаємо, що концепт 2021 року перетворився на серійну модель, яка вже продається на Тайвані під назвою Foxtron Model C. Якщо вам невідома назва, Foxtron є спільним підприємством між материнською компанією Luxgen Yulon і Foxconn.

Дорожній позашляховик має 231 кінську силу та 500 км запасу ходу, хоча й у надто оптимістичному циклі (NEDC). Довжина електромобіля становить 4694 мм, ширина – 1895 мм, висота – 1625 мм, а колісна база – 2921 мм. Тим не менш, електричний мінівен Sharp має інші пропорції. Що стосується ваги, Foxtron Model C важить приблизно 1950 кг.

Журналісти Automotive News поговорили з представником Sharp про амбіції компанії увійти в автомобільну сферу. Кадзума Найто, менеджер з розробки програмного забезпечення у відділі Sharp Next Innovation, сказав, що мета — почати продажі автомобілів до 2030 року. Він визнав, що цей термін наразі є «вільною ціллю».

Оскільки Foxconn володіє 66% контрольним пакетом акцій Sharp, не дивно, що вони знову співпрацюватимуть, щоб вивести електромобілі на ринок до кінця десятиліття. На першому етапі Sharp хоче продавати електромобілі вдома в Японії, виготовлені Foxconn всередині країни або в іншому місці, можливо, в Китаї.

Sharp не буде єдиним технологічним гігантом із Країни висхідного сонця, який увійде в автомобільний бізнес за останні роки. Sony об’єдналася з Honda, щоб запустити спільне автомобільне підприємство під назвою Sony Honda Mobility, щоб вивести на ринок електричний седан Afeela в 2025 році. Позашляховик має з’явитися в 2027 році, а більш дешева компактна модель дебютує не раніше 2028 року.

Якщо говорити про технологічні компанії, які виробляють автомобілі, то Apple Car, про яку давно ходили чутки, була скасована ще в лютому.