Alfa Romeo получила нового шеф-дизайнера. Им стал 53-летний испанец Алехандро Месонеро-Романос, который с 1 июля 2021 года будет подчиняться Жан-Пьеру Плуэ, директору по дизайну всего концерна Stellantis.

В официальном пресс-релизе Alfa Romeo не забыли упомянуть о работе Алехандро в SEAT и Cupra, где он приложил руку к моделям Leon, Formentor, Tavascan и ряду других. При этом ничего не сказано о том, что между работой в SEAT и Alfa Romeo испанец успел поработать на группы Renault, где, в частности, стал одним из создателей концепт-кара Dacia Bigster.

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Теперь на Алехандро ляжет задача преобразования облика Alfa Romeo в период «модернизации и электрификации». Генеральный директор марки Жан-Филипп Импарато, занявший этот пост в январе 2021 года, заявил, что он «счастлив решать будущие задачи в Alfa Romeo со столь дальновидным мыслителем, как Алехандро Месонеро-Романос».

Отметим, что кроссовер Alfa Romeo Tonale почти готов, поэтому Алехандро не успеет повлиять на его вид. Но впереди новые Giulia и Stelvio. К тому же, есть слухи о возвращении в гамму хэтчбека MiTo и спортивной модели GTV в образе электрического купе. Словом, работы у испанца в Италии будет уйма.