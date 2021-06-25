Alfa Romeo отримала нового шеф-дизайнера. Ним став 53-річний іспанець Алехандро Месонеро-Романос, який з 1 липня 2021 року буде підкорятися Жан-П’єру Плує, директору по дизайну всього концерну Stellantis.

В офіційному пресрелізі Alfa Romeo не забули згадати про роботу Алехандро в SEAT і Cupra, де він доклав руку до моделей Leon, Formentor, Tavascan і ряду інших. При цьому нічого не сказано про те, що між роботою в SEAT і Alfa Romeo іспанець встиг попрацювати на Групу Renault, де, зокрема, став одним з творців концепт-кара Dacia Bigster.

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Тепер на Алехандро ляже завдання перетворення вигляду Alfa Romeo в період «модернізації та електрифікації». Генеральний директор марки Жан-Філіп Імпарато, який зайняв цю посаду в січні 2021 року, заявив, що він «щасливий вирішувати майбутні завдання в Alfa Romeo з настільки далекоглядним мислителем, як Алехандро Месонеро-Романос».

Відзначимо, що кросовер Alfa Romeo Tonale майже готовий, тому Алехандро не встигне вплинути на його вигляд. Але попереду нові Giulia і Stelvio. До того ж є чутки про повернення в гаму хетчбека MiTo та спортивної моделі GTV в образі електричного купе. Словом, роботи в іспанця в Італії буде сила-силенна.