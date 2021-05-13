Італійська альтернатива BMW M та Mercedes-AMG.

“Легенди повертаються на вулиці” – говорить заголовок багатослівного прес-релізу, в якому описуються усі чудові аспекти нових Alfa Romeo Giulia GTA та GTAm. Та краще за слова говорять фотографії і таблиця характеристик цих вишуканих і водночас спортивних седанів. Найцікавіші цифри прибережемо наостанок.

Дивіться також: Новий Brabus 800 такий крутий, що їсть суперкари на сніданок

Alfa Romeo Giulia GTA та Giulia GTAm дебютували на автодромі Балокко в Італії, де Autodelta розробила легендарну Giulia GTA 1965 року.

Агресивний карбоновий обвіс, великі гарні диски з масивними гальмівними супортами та низька посадка над землею відрізняють спортивні моделі від звичайних Giulia. Масивний спойлер на кормі в стилі WRX STI видає версію Alfa Romeo Giulia GTAm, тоді як виконання GTA має скромніший “качиний хвостик” на кришці багажника. Багажник також прикрашає назва версії і на цьому зовнішні відмінності між ними закінчуються.

Задній спойлер GTAm регулюється в чотирьох положеннях, а активний передній спойлер може підніматись і опускатись на 40 міліметрів. Alfa Romeo зазначає, що над аеродинамікою спорткарів допомагали працювати Антоніо Джовінацці та Кімі Райкконен з команди Alfa Romeo Racing F1.

Обидві версії спортивного седана оснащуються 2,9-літровим V6 з двома турбінами, який має віддачу 540 кінських сил і найкраще у своєму класі співвідношення потужності до об’єму 187 кінських сил на літр.

Фото: Alfa Romeo Giulia GTA та Giulia GTAm / Alfa Romeo

Широке використання надлегких матеріалів дозволило знизити масу і покращити динаміку, для розгону до першої сотні на спідометрі GTA та Giulia GTAm потрібно лише 3,6 секунди.

Технічні рішення для підвищення аеродинаміки та керованості розроблялись за підтримки експертів Sauber Engineering. Використовуються такі рішення, як 20-дюймові колеса з однією фіксуючою гайкою – вперше на седані – і спортивними шинами Pilot Sport Cup 2 Connect, а також титанова вихлопна система Akrapovič з центральними випускними патрубками і характерним звучанням.

На офіційних фотографіях також представлено седан з декором від Centro Stile – кольоровими гальмівними супортами та каркасом безпеки, пасками безпеки та прострочки швів.

Alfa Romeo продаватиме Giulia GTA та GTAm разом з програмою спецпідготовки, ексклюзивним шолом Bell у лівреї GTA та спеціальним чохлом для автомобіля Goodwool. Італійський виробник випустить лише 500 примірників Giulia GTA та GTAm, їх вже можна замовити у європейських дилерів за цінами 176 500 євро та 181 500 євро, відповідно.