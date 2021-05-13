Итальянская альтернатива BMW M и Mercedes-AMG.

"Легенды возвращаются на улицы" – гласит заголовок многословного пресс-релиза, в котором описываются все замечательные аспекты новых Alfa Romeo Giulia GTA и GTAm. И лучше слов говорят фотографии и таблица характеристик этих изысканных и одновременно спортивных седанов. Самые интересные цифры прибережем напоследок.

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Alfa Romeo Giulia GTA и Giulia GTAm дебютировали на автодроме Балокко в Италии, где Autodelta разработала легендарную Giulia GTA 1965 года.

Агрессивный карбоновый обвес, большие красивые диски с массивными тормозными суппортами и низкая посадка над землей отличают спортивные модели от обычных Giulia. Массивный спойлер на корме в стиле WRX STI выдает версию Alfa Romeo Giulia GTAm, тогда как выполнение GTA имеет скромный "утиный хвостик" на крышке багажника. Багажник также украшает название версии и на этом внешние отличия между ними заканчиваются.

Задний спойлер GTAm регулируется в четырех положениях, а активный передний спойлер может подниматься и опускаться на 40 миллиметров. Alfa Romeo отмечает, что над аэродинамикой спорткаров помогали работать Антонио Джовинацци и Кими Райкконен из команды Alfa Romeo Racing F1.

Обе версии спортивного седана оснащаются 2,9-литровым V6 с двумя турбинами, который имеет отдачу 540 лошадиных сил и лучшее в своем классе соотношение мощности и объема 187 лошадиных сил на литр.

Фото: Alfa Romeo Giulia GTA и Giulia GTAm / Alfa Romeo

Широкое использование сверхлегких материалов позволило снизить массу и улучшить динамику, для разгона до первой сотни на спидометре GTA и Giulia GTAm нужно лишь 3,6 секунды.

Технические решения для повышения аэродинамики и управляемости разрабатывались при поддержке экспертов Sauber Engineering. Используются такие решения, как 20-дюймовые колеса с одной фиксирующей гайкой – впервые на седане – и спортивными шинами Pilot Sport Cup 2 Connect, а также титановая выхлопная система Akrapovič с центральными выпускными патрубками и характерным звучанием.

На официальных фотографиях также представлены седан с декором от Centro Stile – цветными тормозными суппортами и каркасом безопасности, ремнями безопасности и просрочкой швов.

Alfa Romeo будет продавать Giulia GTA и GTAm вместе с программой спецподготовки, эксклюзивным шлемом Bell в ливрее GTA и специальным чехлом для автомобиля Goodwool. Итальянский производитель выпустит только 500 экземпляров Giulia GTA и GTAm, их уже можно заказать у европейских дилеров по ценам 176 500 евро и 181 500 евро соответственно.