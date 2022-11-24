Коммерческое подразделение компании возглавит программу автономного вождения. Первыми автономными автомобилями компании может стать электрический ID. Buzz.

Босс VW Томас Шафер недавно прокомментировал тему автономного управления и сказал, что автопроизводитель консолидирует свои партнерские отношения с разработкой, не предоставляя дополнительных подробностей. Тем не менее Шафер сказал, что существуют большие трудности для всей отрасли, но инвестиции не должны останавливаться, поскольку VW должно быть в начале игры.

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«Нужно сосредоточиться на [автономном вождении], и поэтому мы так сильно настаиваем на отделе CV, потому что как только это происходит, это открывает резервы прибыли и возможности. Я бы не сказал, что победитель получает все, но это игра, в которую мы должны быть вовремя. Мы не можем ждать, а потом перематываться вперед, поэтому мы полностью сосредотачиваемся на этом», – сказал Шафер Autocar.

Интересно, что Volkswagen будет полагаться на свое подразделение коммерческих автомобилей, чтобы управлять автономной стратегией компании. Сейчас этот отдел работает над полностью автономной версией ID. Buzz, который, как ожидается, будет развернут как роботакси и транспортное средство доставки до середины десятилетия. Он все еще находится на ранних стадиях разработки, и Volkswagen сейчас оценивает, нужен ли этому транспортному средству руль или нет.

Программу VW планируется начать в Гамбурге, Германия, где компания запускает автономные тестовые автомобили на основе ID. Buzz. Если все пойдет по плану, к 2030 году сервис будет расширен еще в 50 городах Европы и Северной Америки. К тому времени Volkswagen надеется, что будет иметь стандартные автоматизированные транспортные средства, которые можно будет предложить своим клиентам.