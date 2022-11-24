Комерційний підрозділ компанії очолить програму автономного водіння. Першим автономним автомобілем компанії може стати електричний ID. Buzz.

Бос VW Томас Шафер нещодавно прокоментував тему автономного керування та сказав, що автовиробник «консолідує свої партнерські відносини з розробкою», не надаючи додаткових подробиць. Тим не менш, Шафер сказав, що існують великі труднощі для всієї галузі, але інвестиції не повинні зупинятися, оскільки VW має бути на початку гри.

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«Потрібно зосередитись на [автономному водінні], і саме тому ми так сильно наполягаємо на відділі CV, тому що це відкриває резерви прибутку та нові можливості. Я б не сказав, що переможець отримує все, але це гра, в яку ми повинні ввійти вчасно. Ми не можемо чекати», – сказав Шафер виданню Autocar.

Цікаво, що Volkswagen покладатиметься на свій підрозділ комерційних автомобілів, щоб керувати автономною стратегією компанії. Зараз цей відділ працює над повністю автономною версією ID. Buzz, який, як очікується, буде розгорнуто як роботаксі та транспортний засіб доставки до середини десятиліття. Він все ще знаходиться на ранніх стадіях розробки, і Volkswagen зараз оцінює, чи потрібне цьому транспортному засобу кермо, чи ні.

Програму VW планується розпочати в Гамбурзі, Німеччина, де компанія наразі запускає автономні тестові автомобілі на основі ID. Buzz. Якщо все піде за планом, то до 2030 року сервіс буде розширено ще в 50 містах Європи та Північної Америки. До того часу Volkswagen сподівається, що матиме стандартні автоматизовані транспортні засоби, які також можна буде запропонувати своїм клієнтам.