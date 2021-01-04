Уникальный Shelby 427 Cobra CSX1010 1965 года выпуска, принадлежавший Полу Уокеру, будет выставлен на торги.

Покойный Пол Уокер, звезда франшизы “Форсаж”, был известен также своей огромной коллекцией личных автомобилей, полной очень интересных экземпляров. Эта Shelby 427 Cobra CSX1010 1965 года выпуска – один из самых ярких.

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Серия FAM Cobra имеет довольно необычную историю своего названия. FAM на самом деле означает “Ferrari's @ss is Mine” и относится к гоночному соперничеству Кэрролла Шелби и Ford с Ferrari. Автомобиль отделан фирменной цветовой схемой Ferrari – краской Rosso Corsa с коричневым кожаным салоном.

Автомобиль был лично заказан Кэрроллом Шелби в конце 1990-х годов и везде имеет значки и датчики FAM. Всего было только 14 экземпляров из серии CSX1000. Только две из них были моделями FAM, что только повысило статус этого автомобиля.

Что касается производительности, автомобиль оснащен двигателем Shelby 427 FE 468 V8 мощностью 550 лошадиных сил. Он также имеет 5-ступенчатую механическую коробку передач Tremec TKO600, независимую подвеску 4 колес, реечное рулевое управление, масляный радиатор и алюминиевый радиатор охлаждения с двумя вентиляторами, алюминиевый корпус дифференциала Shelby и тормоза Wilwood с суппортами Shelby.



Что касается эстетики, в дополнение к окраске Rosso Corsa и коричневому салона, как упоминалось ранее, автомобиль укомплектовали алюминиевым кузовом ручной прокатки, созданным AC Cars. Кроме того, он имеет дугу из нержавеющей стали, нестандартное ковровое покрытие Selby, 15-дюймовый руль в оригинальном стиле и 15-дюймовые ведущие колеса в стиле Halibrand.

Эта Cobra имеет большое значение в автомобильной истории, поскольку она не только была заказана Кэрроллом Шелби и принадлежала Полу Уокеру, но и стала культовым автомобилем в чрезвычайно редкой спецификации.

Автомобиль будет продан с 19 по 20 марта этого года в рамках аукциона коллекционных автомобилей Mecum в Глендейле.