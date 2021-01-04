Унікальний Shelby 427 Cobra CSX1010 1965 року випуску, який належав Полу Уокеру, буде виставлено на торги.

Покійний Пол Уокер, зірка франшизи “Форсаж”, відомий також своєю величезною колекцією особистих автомобілів, повної дуже цікавих екземплярів. Ця Shelby 427 Cobra CSX1010 1965 року випуску – один з найяскравіших.

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Серія FAM Cobra має досить незвичайну історію своєї назви. FAM насправді означає “Ferrari’s @ss is Mine” і відноситься до гоночного суперництва Керролла Шелбі і Ford з Ferrari. Автомобіль оброблений фірмовою колірною схемою Ferrari – фарбою Rosso Corsa з коричневим шкіряним салоном.

Автомобіль був особисто замовлений Керроллом Шелбі в кінці 1990-х років і всюди має значки і датчики FAM. Всього було побудовано тільки 14 екземплярів з серії CSX1000. Тільки дві з них були моделями FAM, що тільки підвищило статус цього автомобіля.

Що стосується продуктивності, автомобіль оснащений двигуном Shelby 427 FE 468 V8 потужністю 550 кінських сил. Він також має 5-ступінчасту механічну коробку передач Tremec TKO600, незалежну підвіску 4 коліс, рейкове рульове управління, масляний радіатор і алюмінієвий радіатор охолодження з двома вентиляторами, алюмінієвий корпус диференціала Shelby і гальма Wilwood з супортами Shelby.

Що стосується естетики, на додаток до фарбування Rosso Corsa і коричневого салону, як згадувалося раніше, автомобіль укомплектували алюмінієвим кузовом ручної прокатки, створеним AC Cars. Крім того, він має дугу з нержавіючої сталі, нестандартне килимове покриття Selby, 15-дюймове кермо в оригінальному стилі та 15-дюймові провідні колеса в стилі Halibrand.

Ця Cobra має велике значення в автомобільній історії, оскільки вона не тільки була замовлена Керроллом Шелбі і належала Полу Уокеру, а й стала культовим автомобілем в надзвичайно рідкісній специфікації.

Автомобіль буде проданий з 19 по 20 березня цього року в рамках аукціону колекційних автомобілів Mecum в Глендейлі.