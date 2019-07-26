760 мустангів!

Кому, як не автомобільному хулігану Кену Блоку могли довірити фордівці новий Mustang Shelby GT500? Ось що з цього вийшло.

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Кен Блок – один з найвідоміших пілотів Ford і тримає в гаражі чимало Hooni-карів. Саме він представив на цьогорічному Фестивалі швидкості у Гудвуді яскравозелений Shelby GT500. За його словами “Поні” має керованість, подібну до середньомоторних спорткарів.

І все ж двигун у ньому розташований під капотом, це найпотужніший агрегат, що будь коли бачив заводський Mustang: 5.2-літровий V8 з суперчарджером, який продукує 760 к.с. та 847 Нм. Агрегат поєднується з коробкою передач з подвійним зчапленням, котра скеровує усю потужність на задню вісь. Виробник повідомляє про вражаючі 3,5 секунди до сотні і 10,8 секунди на проходження чверті милі, зі швидкістю на виході у 211 км/год.

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