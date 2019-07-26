760 мустангов!

Кому, как не автомобильному хулигану Кену Блоку могли доверить фордовцы новый Mustang Shelby GT500? Вот что из этого получилось.

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Кен Блок – один из самых известных пилотов Ford и держит в гараже немало Hooni-каров. Именно он представил на нынешнем Фестивале скорости в Гудвуде ярко-зеленые Shelby GT500. По его словам, "Пони" имеет управляемость, подобную среднемоторным спорткарам.

И все же двигатель в нем расположен под капотом, это самый мощный агрегат, который когда-либо видел заводской Mustang: 5.2-литровый V8 с суперчарджером, который производит 760 л.с. и 847 Нм. Агрегат сочетается с коробкой передач с двойным сцеплением, которая направляет всю мощность на заднюю ось. Производитель сообщает о поразительных 3,5 секундах до сотни и 10,8 секундах на прохождение четверти мили, со скоростью на выходе в 211 км/ч.

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