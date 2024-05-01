Нефтегазовая компания Shell официально объявила об уходе с китайского рынка.

Shell покинула энергетические рынки Китая в рамках стремления генерального директора Ваэля Савана сосредоточиться на более прибыльной деятельности. Об этом со ссылкой на сообщение компании в в среду, 1 мая, пишет Reuters.

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Shell решила выйти из энергетической цепи создания стоимости в Китае, который включает производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, говорится в заявлении. Решение вступило в силу с конца 2023 года. "Мы выборочно инвестируем в энергетику, сосредотачиваясь на получении ценности от нашего портфолио электроэнергии, что требует принятия трудных выборов", - заявила Shell.

За последние месяцы Shell завершила работу над несколькими предприятиями и проектами, включая розничные рынки электроэнергии Великобритании и Германии, а также оффшорные ветровые проекты.