Нафтогазова компанія Shell офіційно оголосила про вихід з китайського ринку.

Shell покинула енергетичні ринки Китаю в рамках прагнення генерального директора Ваеля Савана зосередитися на більш прибутковій діяльності. Про це з посиланням на повідомлення компанії у в середу, 1 травня, пише Reuters.

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Shell вирішила вийти з енергетичного ланцюга створення вартості в Китаї, який включає виробництво електроенергії, торгівлю та маркетинг, йдеться в заяві. Рішення набрало чинності з кінця 2023 року. «Ми вибірково інвестуємо в енергетику, зосереджуючись на отриманні цінності від нашого портфоліо електроенергії, що вимагає прийняття важких виборів», — заявила Shell.

За останні місяці Shell завершила роботу над кількома підприємствами й проектами, включаючи роздрібні ринки електроенергії Великобританії й Німеччини, а також офшорні вітрові проекти.