Сеть АЗС Shell переводит ряд АЗС на дневной режим работы с 01.06.2021 года.
Об этом сообщает партнер сети по безналичным продажам топлива Toplyvo.ua.
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“Эти изменения воплощены в связи с учетом потребностей клиентов в ниже перечисленных местностях. Переход на дневной режим работы широко распространен на рынках ЕС, и Shell Retail в Украине соответственно реализует эту европейскую практику”, – отметили в пресс-службе Shell.
В частности, ограничения коснутся такие станции:
- АЗС Shell 5103 (Николаевская обл., Витовский р-н, с. Коларовка, ул. Дорожная, 3-А). Открыто: 7.00 – 21.00
- АЗС Shell 2003 (Житомирская обл., г. Житомир, ул. Витрука, д. 4). Открыто: 6.00 – 22.00
- АЗС Shell 4035 (г. Киев, ул. Оранжерейная, д. 1). Открыто: 7.00 – 22.00