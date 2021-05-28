Сеть АЗС Shell переводит ряд АЗС на дневной режим работы с 01.06.2021 года.

Об этом сообщает партнер сети по безналичным продажам топлива Toplyvo.ua.

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“Эти изменения воплощены в связи с учетом потребностей клиентов в ниже перечисленных местностях. Переход на дневной режим работы широко распространен на рынках ЕС, и Shell Retail в Украине соответственно реализует эту европейскую практику”, – отметили в пресс-службе Shell.

В частности, ограничения коснутся такие станции: