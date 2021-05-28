Мережа АЗС Shell переводить ряд АЗС на денний режим роботи з 01.06.2021 року.
Про це повідомляє партнер мережі за безготівковими продажами палива Toplyvo.ua.
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“Ці зміни втілені у зв'язку з урахуванням потреб клієнтів в нижче перерахованих місцевостях. Перехід на денний режим роботи широко поширений на ринках ЄС, і Shell Retail в Україні відповідно реалізує цю європейську практику”, - відзначили в прес-службі Shell.
Зокрема, обмеження торкнуться таких станцій:
- АЗС Shell 5103 (Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Коларівка, вул. Дорожня, 3-А). Відкрито: 7.00 - 21.00
- АЗС Shell 2003 (Житомирська обл., М Житомир, вул. Вітрука, д. 4). Відкрито 6.00 - 22.00
- АЗС Shell 4035 (г .. Київ, вул. Оранжерейна, буд.1). Відкрито: 7.00 - 22.00