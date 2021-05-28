Мережа АЗС Shell переводить ряд АЗС на денний режим роботи з 01.06.2021 року.

Про це повідомляє партнер мережі за безготівковими продажами палива Toplyvo.ua.

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“Ці зміни втілені у зв'язку з урахуванням потреб клієнтів в нижче перерахованих місцевостях. Перехід на денний режим роботи широко поширений на ринках ЄС, і Shell Retail в Україні відповідно реалізує цю європейську практику”, - відзначили в прес-службі Shell.

Зокрема, обмеження торкнуться таких станцій: