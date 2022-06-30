Фонд "Вернись живым" закупил современные мобильные ремонтные станции на сумму 2,148 миллиона евро.

Машины на шасси Iveco оборудованы всем необходимым, чтобы в полевых условиях чинить американские внедорожники Хаммер – HMMWV. Несколько сотен этих машин Украине передавали США: бронированные и тентованные модификации закрывали потребность целых подразделений Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты. Однако в условиях войны даже эта проверенная временем техника выходит из строя, попадает под обстрелы и нуждается как в текущем, так и в капитальном ремонте.

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Обслуживание и ремонт этих машин выполнит небольшая профессиональная команда, которая знает о Humvee все. Работа этой команды очень часто ограничена логистикой, ведь для более серьезного ремонта поврежденный или сломанный внедорожник нужно тянуть сотни километров к месту, где есть все условия и инструменты, чтобы вернуть Хаммер к жизни. Это огромный расход ресурса, горючего и самое важное – времени, которого сейчас не хватает, ведь без готовой к бою машины под угрозой не только успешное выполнение боевой задачи, но и жизнь наших защитников.

"Вернись живым" точечно уже помогал решить эту проблему: несколько лет назад на средства фонда дооборудовали два специальных автомобиля для мастеров по HMMWV, благодаря чему обслуживание и восстановление американской техники проводили прямо на передовой. Впрочем, прошло время, и эти машины уже морально устарели, как и имеющиеся в ВСУ мастерские на базе советских грузовиков. Да и масштаб войны сейчас не позволяет парням делать свою работу быстро и качественно на старой технике.

Фонд приобрел 6 современных мобильных ремонтных станций на сумму 2,148 миллиона евро, на базе новых грузовиков Iveco. Они значительно увеличат возможности и потенциал тех, кто дает вторую жизнь Humvee и другой западной броне– и автотехнике. Это готовое комплексное решение, благодаря которому ремонт и обслуживание американских военных внедорожников можно будет проводить недалеко от фронта за считанные часы, закрывая потребности нескольких подразделений и самое важное – не снимая надолго с боевого рубежа нужную нашим воинам технику.

Эти грузовики содержат все, что необходимо для этой работы: инструменты, оборудование и комфортное рабочее место для экипажа. А главное — они новые и современные, именно то, что нужно украинской армии сейчас.

Уже скоро передвижные ремонтные станции будут в Украине. И результат данного проекта почувствуют на себе украинские защитники, но его потенциал сложно не оценить, ведь сейчас в Украину прибывают десятки и сотни новых бронемашин и автомобилей от союзников, и именно эти станции позволят продлить их ресурс и период эксплуатации.