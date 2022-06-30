Фонд «Повернись живим» закупив сучасних мобільних ремонтних станцій на суму 2,148 мільйона євро.

Машини на шасі Iveco обладнані всім необхідним, щоб в польових умовах лагодити американські позашляховики Хаммер — HMMWV. Кілька сотень цих машин Україні передавали США: броньовані та тентовані модифікації закривали потребу цілих підроздлів Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ та Морської піхоти. Однак в умовах війни навіть ця перевірена часом техніка виходить з ладу, потрапляє під обстріли й потребує як поточного, так і капітального ремонту.

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Обслуговування та ремонт цих машин виконає невелика фахова команда професіоналів, які знають про Humvee все. Та робота цієї команди дуже часто обмежена логістикою, адже для більш серйозного ремонту пошкоджений чи зламаний позашляховик потрібно тягнути сотні кілометрів до місця, де є всі умови та інструменти, щоб повернути Хаммер до життя. Це величезна витрата ресурсу, пального та найважливіше — часу, якого зараз не вистачає, адже без готової до бою машини під загрозою не тільки успішне виконання бойового завдання, а й життя наших захисників.

«Повернись живим» точково вже допомагав вирішити цю проблему: кілька років тому коштом фонду дообладнали дві спеціальні автівки для майстрів по HMMWV, завдяки чому обслуговування та відновлення американської техніки проводили прямо на передовій. Втім минув час, і ці машини вже морально застаріли, як і наявні у ЗСУ майстерні на базі радянських вантажівок. Та й масштаб війни зараз не дозволяє хлопцям робити свою роботу швидко та якісно на старій техніці.

Тож фонд придбав 6 сучасних мобільних ремонтних станцій на суму 2,148 мільйона євро, на базі нових вантажівок Iveco. Вони значно збільшать можливості та потенціал тих, хто дає друге життя Humvee та іншій західній броне- і автотехніці. Це готове комплексне рішення, завдяки якому ремонт та обслуговування американських військових позашляховиків можна буде проводити неподалік фронту за лічені години, закриваючи потреби кількох підрозділів та найважливіше — не знімаючи надовго з бойового рубежу таку потрібну нашим воїнам техніку.

Ці вантажівки містять усе необхідне для цієї роботи: інструменти, обладнання та комфортне робоче місце для екіпажу. А головне — вони нові й сучасні, саме те, що треба українській армії зараз.

Вже скоро пересувні ремонтні станції будуть в Україні. І результат даного проєкту відчують на собі українські захисники, але його потенціал складно неооцінити, адже зараз до України прибувають десятки й сотні нових бронемашин та автівок від союзників, і саме ці станції дозволять продовжити їхній ресурс та період експлуатації.