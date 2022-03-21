Для захисту України вже використовують техніку компанії Torsus, яка вирізняється чудовими всюдихідними якостями.

Про це розповів на своїй сторінці у соцмережі начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Читайте також: Перший у світі тест-драйв позашляхового мінібуса Torsus Terrastorm: відео

“Автобус-позашляховик TORSUS, переданий чеською автомобільною компанією Pulsar Expо – в дії”, - написав Віталій Коваль та опублікував відео, на якому озброєні люди ідуть цим автобусом.

Є інформація про те, що Україні передали три автобуси Torsus Praetorian. Один лишився у Рівненській області, а два інших спрямували до столиці.

Torsus Praetorian – це перший у світі важкий повнопривідний надміцний автобус 4х4. Torsus призначений для перевезення персоналу та обладнання у складних умовах та місцях, де відсутні дороги загального користування. У зв'язку з використанням автобуса у важких погодних та дорожніх умовах при виробництві використовуються перевірені якісні запчастини та комплектуючі, починаючи від шин Michelin та балістичного покриття Line-X, закінчуючи двигунами та шасі MAN.