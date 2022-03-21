Для защиты Украины уже используют технику компании Torsus, которая отличается превосходными вездеходными качествами.

Об этом рассказал на своей странице в соцсети начальник Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.

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“Автобус-внедорожник TORSUS, передан чешской автомобильной компанией Pulsar Ехро – в действии”, – написал Виталий Коваль и опубликовал видео, на котором вооруженные люди идут этим автобусом.

Есть информация о том, что Украине передали три автобуса Torsus Praetorian. Один остался в Ровненской области, а два других направили в столицу.

Torsus Praetorian – это первый в мире тяжелый полноприводный сверхпрочный автобус 4х4. Torsus предназначен для перевозки персонала и оборудования в сложных условиях и местах, где отсутствуют дороги общего пользования. В связи с использованием автобуса в тяжелых погодных и дорожных условиях при производстве используются проверенные качественные запчасти и комплектующие, начиная от шин Michelin и баллистического покрытия Line-X, заканчивая двигателями и шасси MAN.