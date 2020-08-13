Сергей Волощенко рассказал об уникальном автобусе, созданном при участии украинских специалистов.

Весь мир знает о внедорожных автобусах Torsus, которые выпускаются в Словакии компанией с украинскими корнями. Но сейчас “Торсус” устроил настоящую сенсацию, организовав именно в Украине мировой дебют новой меньшей модели мини-автобуса “Торсус Террашторм 4х4” для самого сложного бездорожья.

Презентацию устроили на территории киевского бронетанкового завода, в окружении настоящей боевой техники и внедорожных маршрутов. Мини-автобус создан на платформе полноприводного Volkswagen Crafter 4Motion. Производитель показал сразу две версии, хотя их на самом деле гораздо больше: полноприводную скорую помощь и пассажирский вариант на 9 мест. Именно тест-драйв последнего провел автоэксперт "Авто24" Сергей Волощенко.

Смотрите первый в мире тест-драйв внедорожного минибуса Torsus Terrastorm:

В автобусе Torsus Terrastorm установлено 7 кресел Torsus extraActive с 5-ю точками крепления ремней безопасности, как в гоночном автомобиле. Более того, они могут вращаться вокруг своей оси для лучшей трансформации салона. Нижняя часть кузова автобуса защищена покрытием Line-X, у Террашторма защитные элементы по периметру кузова из композитного материала, усиленный передний бампер, защитные решетки для фар и фонарей, мощная защита мотора и трансмиссии, и защитные дуги-подножки.

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В качестве силового агрегата Terrastorm использует двухлитровый дизель с двумя турбинами на 177 сил, который агрегатируется механической КПП на 6 передач или с автоматом на 8 скоростей и блокировкой заднего дифференциала. Terrastorm имеет гигантский клиренс в 29 см и способен преодолевать броды глубиной 69 см, а со специальным пакетом даже 82 см. К тому же в передний бампер мини-автобуса интегрирована электролебедка с тяговым усилием 5,5 т.

Но больше всего в “Террашторме” поражает подвеска, созданная специалистами, которые готовят машины для ралли Дакар. У него усиленные амортизаторы с увеличенным ходом, оффроудные пружины, усиленные рессоры, стабилизаторы и шины с мощными грунтозацепами. Именно поэтому мини-автобус так комфортно преодолевает огромные ямы и даже трамплины. Интересно, что несмотря на такие усовершенствования, “Террашторм” имеет расширенную гарантию в течение 4 лет или 250 тысяч км. пробега.

Напомню, что о компании Torsus весь мир заговорил в 2018 году, когда она выпустила первый в мире автобус для тяжелого бездорожья под названием Praetorian, а теперь с моделью “Террашторм” марка входит в новый сегмент.