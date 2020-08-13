Сергій Волощенко розповів про унікальний автобус, створений за участі українських фахівців.

Увесь світ знає про позашляхові автобуси Torsus, які випускаються в Словаччині компанією з українським корінням. Але зараз "Торсус "влаштував справжню сенсацію, організувавши саме в Україні світовий дебют нової меншої моделі мініавтобуса “Торсус Террашторм 4х4” для найскладнішого бездоріжжя.

Презентацію влаштували на території київського бронетанкового заводу, в оточенні справжньої бойової техніки і позашляхових маршрутів. Мініавтобус створено на платформі

повноприводного Volkswagen Crafter 4Motion. Виробник показав одразу дві версії, хоча їх насправді набагато більше: повноприводну швидку допомогу і пасажирський варіант на 9 місць. Саме тест-драйв останнього провів автоексперт "Авто24" Сергій Волощенко.

Дивіться перший у світі тест-драйв позашляхового мінібуса Torsus Terrastorm:

В автобусі Torsus Terrastorm встановлено 7 крісел Torsus extraActive з 5-ма точками кріплення пасів безпеки, як в гоночному автомобілі. Більше того, вони можуть обертатися навколо своєї осі для кращої трансформації салону. Нижня частина кузова автобуса захищена покриттям Line-X, у Террашторма захисні елементи по периметру кузова з композитного матеріалу, підсилений передній бампер, захисні решітки для фар та ліхтарів, потужний захист мотора та трансміссії, і захисні дуги-підніжки.

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В якості силового агрегата Terrastorm використовує дволітровий дизель із двома турбінами на 177 сил, що агрегатується механічною КПП на 6 передач чи з автоматом на 8 швидкостей і блокуванням заднього дифференціалу. Terrastorm має гігантський кліренс в 29 см і здатен долати броди глибиною 69 см, а зі спеціальним пакетом навіть 82 см. До того ж в передній бампер мініавтобуса інтегровано електролебідку з тяговим зусиллям 5,5 т.

Та найбільше в "Терраштормі" вражає підвіска, створена спеціалистами, які готують машини для ралі Дакар. У нього підсилені амортизатори зі збільшеним ходом, оффроудні пружини, підсилені ресори, стабілізатори і шини з потужними грунтозачепами. Саме тому мініавтобус так комфортно долає величезні ями і навіть трампліни. Цікаво, що незважаючи на такі вдосконалення, "Террашторм" має розширену гарантію протягом 4 років або 250 тисяч км. пробігу.

Нагадаю, що про компанію Torsus увесь світ заговорив у 2018 році, коли вона випустила перший у світі автобус для важкого бездоріжжя під назвою Praetorian, а тепер з моделлю "Террашторм" марка входить в новий сегмент.