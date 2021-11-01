Правда, в отличие от Mercedes-AMG G63 6х6, "Ниву" превратили в шестиколесного монстра не в заводском ателье - этот автомобиль создал энтузиаст.

Умелец из южноамериканского города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре (Колумбия) сделал безумную Lada Niva 6x6.

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Трехосный полноприводный внедорожник сочетает кастомное шасси, кузов от классической "Нивы" образца 1977 года, дизельный 2,5-литровый двигатель Kia под капотом, трансмиссию от Land Cruiser 80 и элементы привода от спецтехники Caterpillar. Характеристики самодельного вездехода не раскрываются, но на песке шестиколесная “Нива” чувствует себя уверенно.

Монструозный внедорожник из Южной Америки выделяется подвеской с огромными ходами, стальными силовыми бамперами, расширенной колеей и светодиодными фарами. Шестиколесная "Нива" собрана вокруг кастомной рамы, а обе задние оси вращаются синхронно.

Самодельный вездеход отличается выдающимся дорожным просветом, а тяговитый дизель позволяет без проблем преодолевать неровности. Свой вклад в проходимость делают и высокопрофильные колеса от Land Cruiser.