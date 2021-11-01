Що правда, на відміну від Mercedes-AMG G63 6х6, "Ниву" перетворили на шестиколісного монстра не в заводському ательє - цей автомобіль створив ентузіаст.

Умілець із південноамериканського міста Сан-Хосе-дель-Гуавьяре (Колумбія) зробив шалену Lada Niva 6x6.

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Тривісний повнопривідний позашляховик поєднує кастомне шасі, кузов від класичної “Ниви” зразка 1977 року, дизельний 2,5-літровий двигун Kia під капотом, трансмісію від Land Cruiser 80 та елементи приводу від спецтехніки Caterpillar. Характеристики саморобного всюдихода не розкриваються, але на піску шестиколісна “Нива” почувається впевнено.

Монструозний позашляховик із Південної Америки виділяється підвіскою з величезними ходами, сталевими силовими бамперами, розширеною колією та світлодіодними фарами. Шестиколісна “Нива” зібрана навколо кастомної рами, а обидві задні осі обертаються синхронно.

Саморобний всюдихід відрізняється видатним дорожнім просвітом, а тяговитий дизель дозволяє без проблем долати нерівності. Свій внесок у прохідність роблять і високопрофільні колеса від Land Cruiser.