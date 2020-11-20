Любов японців до караоке – безмежна. Як і до автомобілів. Обидві пристрасті поєднались у мобільній караоке-кімнаті на базі шестиколісного пікапа.

Mercedes-AMG G63 6х6 – рідкісний та дуже дорогий автомобіль, що забезпечує йому сталий попит серед зірок шоубізнесу та заможних людей, для яких ця машина є не більше, ніж забавкою. Нещодавно один такий автомобіль з пробігом більше 75 тисяч кілометрів був проданий у США за 901 тисячу доларів.

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Для AMG G63 6х6 це надзвичайно високий показник пробігу, адже власники цих машин лиш зрідка виїжджають на них на променад – комфорт і зручність в управлінні масивного пікапа залишають бажати кращого. То звідки ж узялись такі цифри на одометрі? Відповідь – “п’яненьке караоке”.

У Японії цю пафосну машину змусили важко працювати, катаючи любителів співу напідпитку. Вкритий барвистими наліпками та підсвічений неоном кузов пікапа слугував промо-каром для мережі караоке-барів Jankara. Нічого сказати, вдалий вибір, зважаючи на те, як виділявся шестиколісний велетень на тлі мініатюрних кей-карів.

Автор публікації у спільноті Oppositelock на Facebook пояснює, що пікап слугував не лише пересувною рекламою караоке-барів, а й розвозив клієнтів, дозволяючи їм заспівати прощальну пісню на шляху додому. Саме так пікап намотав по 15 тисяч кілометрів за кожен рік свого життя.