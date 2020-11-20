Любовь японцев к караоке – безгранична. Как и к автомобилям. Обе страсти соединились в мобильной караоке-комнате на базе шестиколесного пикапа.

Mercedes-AMG G63 6х6 – редкий и очень дорогой автомобиль, что обеспечивает ему устойчивый спрос среди звезд шоубизнеса и состоятельных людей, для которых эта машина есть не более, чем игрушкой. Недавно один такой автомобиль с пробегом более 75 тысяч километров был продан в США за 901 тысячу долларов.

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Для AMG G63 6х6 это чрезвычайно высокий показатель пробега, ведь владельцы этих машин лишь изредка выезжают на них на променад – комфорт и удобство в управлении массивного пикапа оставляют желать лучшего. Так откуда же взялись такие цифры на одометре? Ответ – “пьяненькое караоке”.

В Японии эту пафосную машину заставили тяжело работать, катая любителей пения навеселе. Покрытый красочными наклейками и подсвеченный неоном кузов пикапа служил промо-каром для сети караоке-баров Jankara. Нечего сказать, удачный выбор, учитывая то, как выделялся шестиколесный великан на фоне миниатюрных кей-каров.

Автор публикации в сообществе Oppositelock на Facebook объясняет, что пикап служил не только передвижной рекламой караоке-баров, но и развозил клиентов, позволяя им спеть прощальную песню по пути домой. Именно так пикап намотал по 15 тысяч километров за каждый год своей жизни.