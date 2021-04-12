Компания Michelin является крупнейшим в мире производителем шин, а еще выпускает знаменитые дорожные гиды со звездной оценкой ресторанов. Сейчас компания видит возможности для роста в новых сферах бизнеса.

Французский шинный гигант Michelin планирует добавить к своим годовым доходам около 20 миллиардов евро к 2030 году, благодаря новым видам деятельности, включая энергию водорода и медицинские приборы.

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Во время презентации стратегии в четверг, компания отметила, что ожидает доходы в размере 34 миллиарда евро в 2030 году, против 20,5 миллиарда в прошлом году. Компания ожидает, что новый бизнес с водородными энергетическими системами для транспортных средств будет расти намного быстрее, чем прогнозировалось ранее – с 200 миллионов евро в 2025 году до 1,5 миллиардов к концу этого десятилетия. Компания также надеется на быстрый рост прибыльности в новых областях трехмерной печати металлов и медицинских устройств.

Свой традиционный бизнес компания также оптимизирует, перенеся часть шинных заводов в места, где производство дешевле, а также сосредоточившись на шинах с большей наценкой.

Как и многие другие предприятия, связанные с автомобильной промышленностью, Michelin понесла значительный ущерб от пандемии коронавируса, которая привела к глобальному спаду спроса на автомобили. Компания прогнозирует полное восстановление к концу 2022 года.

Michelin и французский производитель автозапчастей Faurecia совместно владеют бизнесом под названием Symbio, который производит системы водородных топливных элементов для легких транспортных средств, коммунальных и грузовых автомобилей.

Toyota, Honda и Hyundai – единственные крупные производители автомобилей, продающие потребителям транспортные средства на водородных топливных элементах. Показатели продаж являются достаточно скромными – мешает отсутствие развитой инфраструктуры для заправки.

Тем не менее, Европейский Союз, Великобритания, Япония и Южная Корея, а также ведущие нефтегазовые компании, такие как Royal Dutch Shell, BP и Total планируют значительные инвестиции в водородную энергию.