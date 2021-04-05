Сроки появления первых автомобилей Foxtron от Foxconn не названы, однако были продемонстрированы два макета электрокаров – легкового кроссовера и городского автобуса.

Тайваньская компания Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем цифровой техники для брендов без собственных заводов, наиболее известным из которых является Apple. Компания имеет и определенный автомобильный опыт, благодаря сотрудничеству с Byton и Xpeng. Одно и другое обеспечивают возможность облегченного входа в новый сектор бизнеса.

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Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, более половины выручки которого приносят смартфоны, преимущественно iPhone. Слухи о желании Apple выпускать автомобили не могли остаться без внимания Foxconn и производитель, очевидно, подготовился к этому проекту. Но не забыл и о запасном варианте – производстве электромобилей под собственной торговой маркой.

Если Foxconn не станет партнером Apple в производстве электрокаров, тайваньская компания все равно будет производить машины под своим брендом – Foxtron. Об этом свидетельствует меморандум о взаимопонимании, подписанный Foxconn 18 марта с японской корпорацией Nidec. Последняя согласилась поставить электрические силовые агрегаты мощностью до 272 лошадиных сил (200 кВт). Первые результаты кооперации будут раскрыты в четвертом квартале.

Фото: презентационные модели электротранспорта марки Foxtron / Foxconn, Appledaily

Производственного опыта в секторе автомобилей тайваньская компания пока не имеет, однако набралась знаний, поддерживая электромобильные бренды Byton и Xpeng. Ценная информация стала основой для дочерней компании Foxtron Vehicle Technologies, которая занимается адаптацией открытой платформы MIH для электромобилей.