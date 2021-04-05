Термінів появи перших автомобілів Foxtron від Foxconn не названо, однак було продемонстровано два макети електрокарів – легкового кросовера та міського автобуса.

Тайваньська компанія Foxconn є найбільшим у світі контрактним виробником цифрової техніки для брендів без власних заводів, найбільш відомим з яких є Apple. Має компанія і певний автомобільний досвід, завдяки співпраці з Byton та Xpeng. Одне й інше забезпечують можливість полегшеного входу в новий сектор бізнесу.

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Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) є найбільшим в світі контрактним виробником електроніки, більше половини виручки якого приносять смартфони, переважно iPhone. Чутки про бажання Apple випускати автомобілі не могли залишитись поза увагою Foxconn і виробник, очевидно, підготувався до цього проекту. Але не забув і про запасний варіант – виробництво електромобілів під власною торговою маркою.

Якщо Foxconn не стане партнером Apple у виробництві електрокарів, тайванська компанія все одно буде виробляти машини під своїм брендом – Foxtron. Про це свідчить меморандум про взаєморозуміння, підписаний Foxconn 18 березня з японською корпорацією Nidec. Остання погодилася поставити електричні силові агрегати потужністю до 272 кінських сил (200 кВт). Перші результати кооперації будуть розкриті в четвертому кварталі.

Фото: презентаційні моделі електротранспорту марки Foxtron / Foxconn, Appledaily

Виробничого досвіду в секторі автомобілів тайваньська компанія поки не має, однак набралась знань, підтримуючи електромобільні бренди Byton та Xpeng. Цінна інформація стала основою для дочірньої компанії Foxtron Vehicle Technologies, яка займається адаптацією відкритої платформи MIH для електромобілів.