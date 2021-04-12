Компанія Michelin є найбільшим у світі виробником шин, а ще випускає славнозвісні дорожні гіди з зірковою оцінкою ресторанів. Зараз компанія бачить можливості для зростання у нових сферах бізнесу.

Французький шинний гігант Michelin планує додати до своїх річних доходів близько 20 мільярдів євро до 2030 року, завдяки новим видам діяльності, включаючи енергію водню та медичні прилади.

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Під час презентації стратегії в четвер, компанія зазначила, що очікує доходу в розмірі 34 мільярди євро у 2030 році, проти 20,5 мільярда минулого року. Компанія очікує, що новий бізнес з водневими енергетичними системами для транспортних засобів зростатиме набагато швидше, ніж прогнозувалось раніше – з 200 мільйонів євро в 2025 році до 1,5 мільярдів до кінця цього десятиліття. Компанія також сподівається на швидке зростання прибутковості в нових сферах тривимірного друку металів та медичних пристроїв.

Свій традиційний бізнес компанія також оптимізує, перенісши частину шинних заводів у місця, де виробництво дешевше, а також зосередившись на шинах з більшою націнкою.

Як і багато інших підприємств, пов'язаних з автомобільною промисловістю, Michelin зазнала значних збитків від пандемії коронавірусу, яка призвела до глобального спаду попиту на автомобілі. Компанія прогнозує повне відновлення до кінця 2022 року.

Michelin та французький виробник автозапчастин Faurecia спільно володіють бізнесом під назвою Symbio, який виробляє системи водневих паливних елементів для легких транспортних засобів, комунальних та вантажних автомобілів.

Toyota, Honda та Hyundai – єдині великі виробники автомобілів, що продають споживачам транспортні засоби на водневих паливних елементах. Показники продажів є досить скромними – заважає відсутність розвиненої інфраструктури для заправки.

Тим не менш, Європейський Союз, Великобританія, Японія та Південна Корея, а також провідні нафтогазові компанії, такі як Royal Dutch Shell, BP і Total, планують значні інвестиції у водневу енергію.