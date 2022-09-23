Производитель шин Росава продается по стартовой цене 1,2 млрд грн

Фабрика шин в Белой Церкви, а также ее имущество, земельные участки и принадлежащие компании акции теплоцентрали выставляются на продажу.

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По данным Prozorro, собственность единственного производителя шин в Украине – частного акционерного общества Росава будет продана в рамках дела о банкротстве, открытом в 2018 году. Аукцион запланирован на 28 сентября.

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