Производитель шин Росава продается по стартовой цене 1,2 млрд грн
Фабрика шин в Белой Церкви, а также ее имущество, земельные участки и принадлежащие компании акции теплоцентрали выставляются на продажу.
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По данным Prozorro, собственность единственного производителя шин в Украине – частного акционерного общества Росава будет продана в рамках дела о банкротстве, открытом в 2018 году. Аукцион запланирован на 28 сентября.
Лот включает:
- собственность, транспорт, оборудование, сооружения и 46 нежилых построек завода в Белой Церкви с общей площадью более 333 тыс. кв. метров;
- три земельных участка в Белой Церкви на улице Леваневской, 83 с общей площадью более 72 га; ·
- движимость и недвижимость, переданная как залог или ипотека обеспеченного кредитора "Базис Траст", а также имущество банкрота, не переданное как депозит или ипотека третьим сторонам;
- права требования ПАО «Росава» к ООО «Премиоры» более чем на 62,6 млн грн.;
- именные акции АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" в количестве почти 435,5 тыс. номинальной стоимостью свыше 2,5 млн. грн.