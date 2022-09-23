Виробник шин Росава продається за стартовою ціною 1,2 млрд грн
Фабрика шин у Білій Церкві, а також її майно, земельні ділянки та акції теплоцентралі, що належать компанії, виставляються на продаж.
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За даними Prozorro, власність єдиного виробника шин в Україні - приватного акціонерного товариства Росава буде продана в рамках справи про банкрутство, відкритої у 2018 році. Аукціон запланований на 28 вересня.
Лот включає:
- власність, транспорт, обладнання, споруди та 46 нежилих будівель заводу в Білій Церкві із загальною площею понад 333 тис. кв. метрів;
- три земельні ділянки у Білій Церкві на вулиці Леваневський, 83 із загальною площею понад 72 га; ·
- рухомість та нерухомість, передана як застава або іпотека забезпеченого кредитора "Базис Траст", а також майно банкрута, не передане як депозит або іпотека третім сторонам;
- права вимоги ПАО «Росава» до ТОВ «Преміори» на понад 62,6 млн грн.;
- іменні акції АТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» у кількості майже 435,5 тис. номінальною вартістю понад 2,5 млн. грн.