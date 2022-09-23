Виробник шин Росава продається за стартовою ціною 1,2 млрд грн

Фабрика шин у Білій Церкві, а також її майно, земельні ділянки та акції теплоцентралі, що належать компанії, виставляються на продаж.

Читайте також: Continental зупинив шинний завод в Росії та допомагає українцям

За даними Prozorro, власність єдиного виробника шин в Україні - приватного акціонерного товариства Росава буде продана в рамках справи про банкрутство, відкритої у 2018 році. Аукціон запланований на 28 вересня.

Лот включає: