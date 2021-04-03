Многим из нас приходится время от времени съезжать с асфальта, где в межсезонье или в непогоду можно попасть, грубо говоря, в откровенное болото. Тем, у кого это происходит систематически, помогут правильно подобранные шины.

Сразу надо отметить, что правильные шины на мокрой грунтовой дороге могут во многом заменить вторую ведущую ось. Вы никогда не видели, как беспомощно выглядят в грязи или в снегу мощные внедорожники 4х4, обутые в обычную "городскую" резину?

Дорожная резина не годится для движения по грязи: протектор "замыливается" и гладкие колеса теряют сцепление с дорогой

Если гладкие колеса прокручиваются в грязи и скользят по ней, не поможет и самый крутой полный привод. И наоборот, только одна пара колес с “зубастыми” шинами может вытянуть машину если не из болота, то из лужи или грязной колеи точно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как ездить по ямам: готовим автомобиль к езде по плохим дорогам

К сожалению, специальные шины для грязи типа МТ (Mud Terrain) и АT (All Terrain) выпускаются только в размерностях для внедорожников. Главное, что их отличает – большие шашки протектора и значительное расстояние между ними. Это нужно для того, чтобы сорванный грунт не залеплял протектор, превращая его в гладкий гоночный слик, который не может цепляться за дорогу. Но для владельцев легковых авто выход все же есть.

Шины для грязи

Сущность шины, созданной для езды по грязи, в том, что она может хорошо самоочищаться. То есть мокрая земля, залепившая канавки протектора, должна слетать с него при вращении колеса, чтобы к пятну контакта с дорогой протектор на каждом обороте подходил с чистыми канавками – и мог снова вцепиться шашками в мокрый или рыхлый грунт. Подобный протектор имеет специальная резина типов МТ и АТ, а также в определенной степени – зимние шины арктического типа. Именно они и могут выручить водителя чисто легкового авто, которому надо повысить проходимость его “ласточки” по слабым грунтам.

Шины, маркированные буквами M+S, на самом деле – “всесезонки” для повседневной езды. В идеале для грязи нужна специальная грязевая резина МТ и АT

Поэтому, если вам приходится ездить в непогоду плохими грунтовыми дорогами на легковой машине, обуйте ее в зимнюю резину с максимально грубым протектором. Украинские ПДД не запрещают ездить на зимних шинах и летом, хотя надо иметь в виду, что на теплом асфальте такая резина имеет низкий коэффициент сцепления.

Зимняя резина арктического (скандинавского) типа может в немалой степени заменить специальные "грязевые" шины

Более дорогой вариант – приобрести бюджетную спортивную резину типа Black Rocket BR или Master Sport, на которой ездят раллисты, она существует в типично легковых размерах. Правда, цены кусаются, но при большом желании можно приобрести у спортсменов неновые покрышки. Отработав два-три гонки, они уже не устраивают маститых гонщиков, а для “гражданских” поездок грязными проселками вполне годятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продлеваем жизнь резины - как лучше готовить летние шины к сезону

Наконец, для владельцев автомобилей с 13-дюймовыми колесами почти идеальный вариант – шина Rosava Ф-328 размерностью 165-13/6.45-13. Вообще это колесо предназначено для полноприводных ЛуАЗов, но его можно поставить и на легковое авто.

Идеальный вариант для легкового авто, которое часто ездит по грязной дороге – спортивная резина. Для машин с дисками 13 дюймов можно приобрести ЛуАЗовские шины (фото в центре)

Несколько советов по вождению

Конечно, одни шины не решают проблему движения по мягкому грунту.

Спустите давление в шинах. Более широкое пятно контакта обеспечит лучшее сцепление с дорогой.

Преодолевайте загрязненные участки пути с разгона. Нельзя останавливаться там, где стоит вода, где грунт мокрый или жидкий.

На участках с мягкой липкой грязью важно держать обороты ведущих колес высокими. Это поможет протектору самоочищаться, и тогда машина, хоть и с пробуксовкой, будет продвигаться вперед. Правда, здесь есть опасность выгрести из-под колес весь грунт и лечь "на живот", поэтому прекращайте "газовать", когда машина прекратит продвижения вперед.

Народный (и несколько варварский) способ получить легковые шины для тяжелого грунта – вырезать шашки протектора через одну

Рекомендация авто24

Если вопрос проходимости по грязи для вас актуально только в определенный период года, возможно, стоит приобрести для этого специальный комплект колес, как мы делаем это для зимы. Если финансы не позволяют такой роскоши, можно приобрести хотя бы одну пару "зубастой" резины на ведущую ось. Мы советуем иметь отдельный временный комплект шин для грязи еще и потому, что на асфальте предназначена для почвы резина изнашивается более интенсивно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно ехать по ямам: 10 советов от Авто24